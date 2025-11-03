Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: «Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens (βίντεο)
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Νοεμβρίου 2025, 18:29
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: «Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens (βίντεο)

Ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens χάρισε ένα «ζεστό» χειροκρότημα στον σπουδαίο, Σταν Βαβρίνκα, πριν από το ντεμπούτο του στο Hellenic Championship ATP 250.

Ο κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων, μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 χρόνια ζωής, παραμένει ανταγωνιστικός.

Με το δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι αναμένεται να ενθουσιάσει το κοινό, στην πρώτη του παρουσία στην Αθήνα.

Ο κόσμος που έδωσε το «παρών» στις κερκίδες χάρισε ένα «ζεστό» χειροκρότημα στον Βαβρίνκα κατά την είσοδο του κεντρικό court. Επίσης, οι φίλοι του τένις τον αποθέωσαν και κατά την παρουσίαση του, αλλά και τη διάρκεια πόντων του.

Ο Ελβετός, άλλωστε, είναι από τις σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματος, έχοντας κατακτήσει 16 τίτλους ATP.

«Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens



