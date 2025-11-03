Hellenic Championship ATP 250: Ο Τι Τζέι Σορτς παρακολουθεί τένις στο Telekom Center Athens

Στις κερκίδες του Telekom Center Athens βρίσκεται ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα Κετσμάνοβιτς – Μάισρακ, για τον πρώτο γύρο του Hellenic Championship ATP 250.

Η Ελλάδα φιλοξενεί για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια ένα τουρνουά ATP.

Το «250άρι» της Αθήνας διεξάγεται στο Telekom Center Athens, το οποίο αποτελεί φυσικά την έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι ένας «πράσινος» βρίσκεται στις κερκίδες. Ο λόγος για τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του Κετσμάνοβιτς με τον Μάισρακ, για τον πρώτο γύρο του Hellenic Championship ATP 250.

Να θυμίσουμε ότι την Τρίτη (04/11), ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχωρεί για τι Βελιγράδι, όπου την Τετάρτη (05/11) θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague.