Hellenic Championship ATP 250: «Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό»
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 22 Οκτωβρίου 2025, 16:23
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: «Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό»

Ο διευθυντής του Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250 κι αδερφός του Νόβακ Τζόκοβιτς, Τζόρτζι, αναφέρθηκε στην επιθυμία του «Νόλε» να αγωνιστεί στο τουρνουά του Telekom Center Athens.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters του Παρισιού, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Οι φήμες ήθελαν να είναι αμφίβολος και για Hellenic Championship ATP250, το οποίο διοργανώνει η οικογένεια του στην Αθήνα, από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου.

Ο διευθυντή κι αδερφός του, Τζόρτζι Τζόκοβιτς, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Press Conference Room του Telekom Center Athens κι αναφέρθηκε στην κατάσταση του Σέρβου «σταρ».

«Βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης. Είναι ένας mastermind όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Κάνει ό,τι μπορεί σχετικά με αυτό και δίνει όσα μπορεί για να λάβει μέρος στο τουρνουά μπροστά στο ελληνικό κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.



