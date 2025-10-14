Τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξανδρο Νικολαίδη

Οnsports Τeam

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Αλέξανδρος Νικολάιδης έφυγε από τη ζώη και η σύζυγός του Δώρα Τσαμπάζη προχωρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση.

Πέρασαν τρία χρόνια από την ημέρα που ο Ολυμπιονίκης του Τάε Κβον Ντο, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στην οικογένειά του αλλά σε και όλόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.

Η σύζυγός του, Δώρα Τσαμπάζη, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, μιλώντας με λόγια δύναμης και αγάπης.

Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια πέταξες στο φως.

Ο χρόνος κυλά, μα η απουσία σου μένει ήσυχη, βαθιά και παρούσα.

Άφησες κενό και το κάναμε δύναμη.

Άφησες ελπίδα και τη μετατρέψαμε σε χαμόγελα.

Άφησες την αγάπη σου και την κάναμε ευτυχία.

Να είσαι περήφανος.

Δώρα Ελεάννα Γιώργος