Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης
EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ
Onsports team 04 Οκτωβρίου 2025, 11:00
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση ανάγκασε τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποσυρθεί από το Masters της Σανγκάης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε κανονικά στην Κίνα κι έκανε μεγάλη προσπάθεια μέχρι και την τελευταία στιγμή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του, αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το «1000άρι» τουρνουά, λόγω των έντονων πόνων στη μέση.

Τη θέση του θα πάρει ο Αλεξάντερ Βούκιτς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες το μεσημέρι του Σαββάτου (04/10).



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης
53 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)
SUPER LEAGUE
Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας
3 ώρες πριν Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας
STORIES
Παναθηναϊκός: «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (04/10)
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (04/10)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved