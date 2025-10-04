Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης

EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ

Onsports team

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση ανάγκασε τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποσυρθεί από το Masters της Σανγκάης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε κανονικά στην Κίνα κι έκανε μεγάλη προσπάθεια μέχρι και την τελευταία στιγμή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του, αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το «1000άρι» τουρνουά, λόγω των έντονων πόνων στη μέση.

Τη θέση του θα πάρει ο Αλεξάντερ Βούκιτς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες το μεσημέρι του Σαββάτου (04/10).