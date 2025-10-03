Νάσος Γκαβέλας: Η κούρσα που του χάρισε το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Οnsports Τeam

Ασταμάτητος είναι ο Νάσος Γκαβέλας, μια και την Παρασκευή (03/10) κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό στα 100μ. Τ11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης συνεχίζει να γράφει ιστορία στον στίβο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στη μεγάλη διοργάνωση που διεξάγεται στο Νέο Δελχί. Με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ο 25χρονος αθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 10.96, διατηρώντας τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Η εντυπωσιακή του επίδοση επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στην κατηγορία του, με τον Νάσο Γκαβέλα να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του ανωτερότητα και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Δείτε την τρομερή κούρσα του Νάσου Γκαβέλα που του έδωσε και πάλι το χρυσό μετάλλιο: