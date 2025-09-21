Ομάδες

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ
Onsports Team 21 Σεπτεμβρίου 2025, 05:08
ΣΠΟΡ

Η σπάνια κίνηση γενναιοδωρίας από μία παρέα Αμερικανών σε ταβέρνα στα Κουφονήσια

Ένα απρόσμενα γενναιόδωρο φιλοδώρημα άφησαν Αμερικανοί τουρίστες σε εστιατόριο στα Κουφονήσια, εντυπωσιάζοντας το προσωπικό αλλά και τους υπόλοιπους θαμώνες.

Μία παρέα οκτώ Αμερικανών έκανε παραγγελία που περιλάμβανε φρέσκους αστακούς, συναγρίδες και μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, με τον τελικό λογαριασμό να ανέρχεται στα 750 ευρώ. Ωστόσο, κατά την πληρωμή, οι τουρίστες αποφάσισαν να αφήσουν φιλοδώρημα 500 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 1.250 ευρώ.

Η γενναιοδωρία αυτή προκάλεσε θετικά σχόλια και ενθουσιασμό, με τους υπαλλήλους να το χαρακτηρίζουν ως μια σπάνια κίνηση ευγένειας και αναγνώρισης της προσπάθειας.

Ο εργαζόμενος που έλαβε το γενναιόδωρο φιλοδώρημα, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση, εξέφρασε τη συγκίνησή του:

«Το κρατάω και δεν το πιστεύω, πραγματικά. Το χαρτονόμισμα δεν είναι πλαστό! Είναι και θέμα εξυπηρέτησης, βέβαια. Αυτό δεν έχει γίνει ξανά. Δεν θα κλείσω μάτι σήμερα. Ευχαριστούμε Παναγία μου, είμαστε τυχεροί. Το φιλοδώρημα θα μοιραστεί σε 22 άτομα προσωπικό».

 



