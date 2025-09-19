Ομάδες

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πότε είναι ο τελικός του ακοντισμού με τη συμμετοχή της Τζένγκο
Onsports Team 19 Σεπτεμβρίου 2025, 17:05
ΣΠΟΡ

Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου η Ελίνα Τζένγκο θα προσπαθήσει να πετύχει την επίδοση που θα της χαρίσει μετάλλιο στο μεγάλο ραντεβού του κλασικού αθλητισμού.

Η Ελίνα Τζένγκο εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Δίνοντας ελπίδες στην Ελλάδα για μετάλλιο.

Για να τα καταφέρει έκανε πρώτη βολή στα 59,76, ενώ στη δεύτερη είχε 61,10. Η τρίτη βολή ήταν και η καλύτερη με 61,31 μέτρα. Η οποία και της έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό με την 11η επίδοση των προκριματικών.

Πλέον, το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στον τελικό. Στον οποίο η 23χρονη αθλήτρια που έχει κορυφαία επίδοση για φέτος τα 64,90μ., θα ψάξει την πολύ καλή βολή που θα τη βάλει στα μετάλλια.

Ο σπουδαίος αγώνας της Τζένγκο είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. Οι προσπάθειες των αθλητριών θα αρχίσουν στις 15:05 ώρα Ελλάδος.

Δείτε τις δηλώσεις της Ελίνας Τζένγκο μετά την πρόκρισή της στον τελικό:

 



