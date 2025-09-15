Χάντμπολ, Super Cup, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 24-23: «Ερυθρόλευκη» η πρώτη κούπα

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, καθώς επικράτησε 24-23 της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup που έγινε στο Κλειστό Γυμναστήριο του Καματερού.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν 12-11 στο ημίχρονο του τελικού που βρήκε τις δύο ομάδες να μη βρίσκονται στην επιθυμητή αγωνιστική ετοιμότητα, δεδομένου ότι η Handball Premier είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το προσεχές Σάββατο (20/9).

Την κατάκτηση του τροπαίου από τους Πειραιώτες «υπέγραψε» ο τερματοφύλακας Ντιόγκο Βαλέριο που απέκρουσε στο τέλος του αγώνα το σουτ, με το οποίο ο Βίκτορ Βλαστός προσπάθησε να «γράψει» το 24-24 και να στείλει το ματς στην παράταση.

Ο τελικός της Δευτέρας (15/09) ήταν ο πέμπτος στην ιστορία του Super Cup Ανδρών στο χάντμπολ. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας κατέκτησε το «παρθενικό» τρόπαιο στη διοργάνωση το 1999, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 26-20, ενώ ο θεσμός αναβίωσε μετά από 23 χρόνια και συγκεκριμένα το 2022, όταν ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επιβλήθηκε 30-24 του ΑΕΣΧ Πυλαίας. Επίσης, οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τρόπαιο το 2023, νικώντας 26-25 στην παράταση την ΑΕΚ, και πέρυσι, όταν επιβλήθηκαν του ΠΑΟΚ με 32-25.

Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στη Handball Premier, με τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον «συμπολίτη» Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

Πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 8-3, 9-7, 10-11, 11-12 (ημχ.) 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 22-20, 24-23