LIVE Εμμανουήλ Καραλής: Ο τελικός του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Δείτε LIVE τον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής διεκδικεί το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση – Ενημερωθείτε παράλληλα και για τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκους.

Σε μια ονειρική χρονιά, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να βάλει το… κερασάκι, στοχεύοντας στο πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο 25χρονος άλτης του επί κοντώ πέρασε με άνεση στον τελικό στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Τόκιο, όπου θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο.

Ο Καραλής θα αγωνιστεί στο ίδιο στάδιο, όπου το 2021 κατέκτησε την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πολλά…

Στον τελικό, ο Έλληνας Πρωταθλητής θα τεθεί αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο...

Ο Καραλής θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Λίγο νωρίτερα (βλ. 13:40) ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον προκριματικό του μήκους, με στόχο την πρόκριση του στον τελικό του αγωνίσματος.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του τελικού στο επί κοντώ και ενημερωθείτε για τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκους: