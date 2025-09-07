Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έφτασε στο Arthur Ashe Stadium για τον τελικό του US Open ο Ντόναλντ Τραμπ
Onsports Team 07 Σεπτεμβρίου 2025, 22:18
ΣΠΟΡ

Έφτασε στο Arthur Ashe Stadium για τον τελικό του US Open ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους φίλους του τένις που είχαν πάρει τη θέση τους.

Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Grand Slam στη Νέα Υόρκη. Ο τελικός των ανδρών στο US Open, άρχισε με καθυστέρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ όπως είχε γνωστοποιηθεί από την περασμένη Παρασκευή, έκανε την εμφάνισή του στο court.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε στο Arthur Ashe Stadium. Πήρε τη θέση του και όπως ήταν λογικό έγινε αντιληπτός από τους φίλους του τένις που ήδη είχαν γεμίσει τις εξέδρες.

Κούνησε το χέρι του, ενώ ύψωσε τη γροθιά του χαμογελώντας, χαιρετώντας τον κόσμο λίγο πριν το πρώτο σερβις στον μεγάλο τελικό. Ο κόσμος τον χειροκρότησε θερμά.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»
19 λεπτά πριν ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!
40 λεπτά πριν Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!
EUROBASKET
Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025
54 λεπτά πριν Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια
57 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved