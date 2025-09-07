Ομάδες

Βόλεϊ: Πρωταθλήτρια κόσμου η Ιταλία, νίκησε στον τελικό την Τουρκία
Onsports Team 07 Σεπτεμβρίου 2025, 19:51
ΣΠΟΡ

Βόλεϊ: Πρωταθλήτρια κόσμου η Ιταλία, νίκησε στον τελικό την Τουρκία

Στην κορυφή του παγκόσμιου βόλεϊ οι Ιταλίδες που επικράτησαν στον τελικό της Ταϊλάνδης επί της Τουρκίας με 3-2 σετ.

Η Ιταλία αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια κόσμου στο βόλεϊ γυναικών. Επικράτησε 3-2 της Τουρκίας, στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το οποίο διεξήχθη Ταϊλάνδη. Η ομάδα του Χούλιο Βελάσκο κέρδισε στις λεπτομέρειες το πρώτο και το τρίτο σετ, με την Τουρκία να «απαντά» με κυριαρχική επικράτηση στο 2ο και στο 4ο, χάρη στην ασταμάτητη Μελίσα Βάργκας (33 πόντοι).

Στο tie break η Αντρόποβα ήταν καθοριστική και η «Σκουάντρα Ατζούρα» πήρε διαφορά και έφτασε στο τελικό 15-8, για να προσθέσει τον παγκόσμιο τίτλο στα χρυσά μετάλλια που ήδη είχε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το VNL του 2025.

Νωρίτερα, η Βραζιλία νίκησε 3-2 σετ την Ιαπωνία στον «μικρό» τελικό και εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο.

ΘΕΣΕΙΣ 3-4

Ιαπωνία-Βραζιλία 2-3 (12-25, 27-25, 25-19, 29-27, 16-18)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Τουρκία–Ιταλία 2-3 (23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 08-15)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Ιταλία

2. Τουρκία

3. Βραζιλία

4. Ιαπωνία

5. ΗΠΑ

6. Ολλανδία

7. Πολωνία

8. Γαλλία

9. Κίνα

10. Σερβία

11. Βέλγιο

12. Γερμανία

13. Ταϊλάνδη

14. Άγιος Δομίνικος

15. Καναδάς

16. Σλοβενία

17. Ουκρανία

18. Ισπανία

19. Σουηδία

20. Κένυα

21. Ελλάδα

22. Αργεντινή

23. Κούβα

24. Μεξικό

25. Τσεχία

26. Κολομβία

27. Βουλγαρία

28. Πουέρτο Ρίκο

29. Αίγυπτος

30. Σλοβακία

31. Βιετνάμ

32. Καμερούν

 



