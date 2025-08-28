Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»
Οnsports Τeam 28 Αυγούστου 2025, 19:48
ΣΠΟΡ

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»

H Μαρία Σάκκαρη «καθάρισε» στα δύο σετ (6-3, 6-1) την Άνα Μπόνταρ και έκλεισε θέση στη φάση των «32» του US Open.

Με επιβλητική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Άνα Μπόνταρ με 6-3, 6-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32» του US Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο18 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην 28χρονη Ουγγαρέζα (Νο97), πετυχαίνοντας την πρώτη της πρόκριση σε τρίτο γύρο Grand Slam μετά το Wimbledon του 2023.

Πρόκειται, επίσης, για την πρώτη φορά από το 2021 –όταν είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη– που η Σάκκαρη καταφέρνει να ξεπεράσει τον δεύτερο γύρο στο US Open.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλιάνα Μπέατριζ Χαντάτ Μάια (Νο22), μια ιδιαίτερα απαιτητική αντίπαλο, απέναντι στην οποία μετράει τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
LIVE Ελλάδα – Ιταλία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025
5 λεπτά πριν LIVE Ελλάδα – Ιταλία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025
CONFERENCE LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Η μεγάλη μάχη για την πρόκριση στο League Phase του Conference League
21 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Η μεγάλη μάχη για την πρόκριση στο League Phase του Conference League
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Βέλγιο - Γαλλία 64-92: Γαλλικός... περίπατος και γαλλικός πλουραλισμός
49 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Βέλγιο - Γαλλία 64-92: Γαλλικός... περίπατος και γαλλικός πλουραλισμός
EUROPA LEAGUE
Live Europa League: Το ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την ανατροπή με την Ριέκα
50 λεπτά πριν Live Europa League: Το ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την ανατροπή με την Ριέκα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved