Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής, πέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Βίντεο

Onsports Team

Ο Εμμανουήλ Καραλής έβαλε δύσκολα στον Μόντο Ντουπλάντις, ξεπερνώντας για 11η φορά φέτος τα 6 μέτρα, στα οποία σταμάτησε και ο Σουηδός, αλλά με καλύτερες προσπάθειες νωρίτερα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε στα 5,65 μ., όπου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να βρει ρυθμό. Στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 5,80 μ. και πέρασε εντυπωσιακά με την πρώτη τα 5,90 μ.

Ακολούθησε το μεγάλο άλμα του Καραλή στα 6,00 μ., όπου με την τρίτη προσπάθεια κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος, σημειώνοντας για 11η φορά φέτος και 12η φορά στην καριέρα του επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα.

Έπειτα, ο «Manolo» επέλεξε να δοκιμάσει στα 6,10 μ., με στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,08 μ. που κατέχει από τις 2 Αυγούστου στον Βόλο.

Παρά την προσπάθειά του, είχε τρία άκυρα άλματα και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 2η θέση, πίσω από τον κορυφαίο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος πέρασε κι αυτός τα 6 μέτρα, αλλά με την πρώτη προσπάθεια. Τρίτος κατετάγη ο Σαμ Κέντρικς.

Δείτε το άλμα του Καραλή πάνω από τα 6 μέτρα: