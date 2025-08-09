Τένις: Στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι προκρίθηκε η Σάκκαρη

Onsports Team

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-1 σετ της Ρωσίδας, Καμίλα Ραχίμοβα και θα αντιμετωπίσει την Τζάσμιν Παολίνι την Κυριακή.

Πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο 1000άρι τουρνουά του Σινσινάτι. Στο Open της περιοχής, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ. Παίρνοντας την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η Σάκκαρη πήρε με 6-3 το πρώτο σετ χωρίς να συναντήσει πολλές δυσκολίες. Στο δεύτερο σετ δεν διατήρησε την ίδια αγωνιστικότητα και είδε το Νο. 67 της κατάταξης να την ισοφαρίζει με 3-6.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Σάκκαρη ήταν αποφασιστική στο ξεκίνημα και άρχισε με δύο break και κράτησε το σερβίς της μέχρι το 4-0. Έτσι μετατράπηκε σε εύκολη υπόθεση η κατάκτηση του σετ και της νίκης με 6-2 (2-1 σετ).

Επόμενη αντίπαλος για την Σάκκαρη, το Νο.9 του κόσμου, Τζάσμιν Παολίνι. Η Ιταλίδα είναι υψηλό εμπόδιο για την Ελληνίδα, με τον αγώνα να διεξάγεται την Κυριακή (10/8).