Η επίθεση της Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον στον σύντροφό της, που οδήγησε στη σύλληψη της διάσημης σπρίντερ

Onsports Team

Μία απ’ τις κορυφαίες αθλήτριες στίβου του κόσμου, συνελήφθη στο Σιάτλ με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Το Video της Daily Mail απ’ το περιστατικό.

Ο κόσμος του στίβου παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα την υπόθεση της Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον. Η Αμερικανίδα σπρίντερ, μία απ’ τις κορυφαίες αθλήτριες του πλανήτη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα για επίθεση στον σύντροφό της, Κρίστιαν Κόουλμαν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο του Σιάτλ και μάλιστα μπροστά στα έκπληκτα μάτια πολλών ανθρώπων. Η Daily Mail δημοσίευσε video το οποίο δείχνει το περιστατικό. Με την Ρίτσαρντσον να ακολουθεί τον Κόουλμαν που προσπαθούσε να την αποφύγει, να τον τραβά απ’ το σακίδιο και τελικά να τον απωθεί πάνω σε κολόνα.

Το περιστατικό είχε μεγάλη διάρκεια καθώς η αθλήτρια δε σταμάτησε ούτε όταν ο σύντροφός της προσπαθούσε να απευθυνθεί στις αρχές του αεροδρομίου. Κάποια στιγμή, μάλιστα, του πέταξε και τα ακουστικά της.

Η Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον συνελήφθη και κατηγορείται για επίθεση τετάρτου βαθμού. Έμεινε υπό κράτηση για 18 ώρες και αφέθηκε ελεύθερη. Η ίδια υποστήριξε πως ήταν λεκτική η διαμάχη. Με αφορμή το γεγονός πως ο σύντροφός της, της πήρε τα ακουστικά.

Η Ρίτσαρντσον έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τόκιο, όπου θα πάει ως κάτοχος του τίτλου στα 100 μέτρα.