Καραλής vs Ντουπλάντις: H World Athletics προβλέπει «επική μάχη» στο Τόκιο με τρομερό σκίτσο

Onsports Team

Η World Athletics προαναγγέλει με επικό σκίτσο τη μονομαχία των Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 έχει ξεκινήσει.

Τον Σεπτέμβριο (13-21/9) τα μεγαλύτερα ονόματα του κλασικού αθλητισμού θα μαζευτούν στο Τόκιο για να χαρίσουν σπουδαίες μάχες και μεγάλες επιδόσεις.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) έχει ξεκινήσει να προαναγγέλει τις μεγάλες μονομαχίες, με πρώτη και καλύτερη αυτή ανάμεσα στον Μόντο Ντουπλάντις και τον Εμμανουήλ Καραλή για το άλμα επί κοντώ.

Με ένα καταπληκτικό σκίτσο αναρωτιέται αν ο Σουηδός θα συνεχίσει την κυριαρχία του κατακτώντας το τρίτο σερί χρυσό στη διοργάνωση ή αν ήρθε η ώρα ο Έλληνας ρέκορντμαν να αποδείξει πως ο Ντουπλάντις δεν είναι ανίκητος.

Πρόσφατα, ο Καραλής έκανε νέο πανελληνίο ρεκόρ με 6.08μ. κι έγινε ο τέταρτος όλων των εποχών που ξεπερνά αυτό το ύψος.