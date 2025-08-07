Βόλεϊ: Ξανά στον Ολυμπιακό ο Κρίστιαν Φρομ

Onsports Team

Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Κρίστιαν Φρομ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και επανεντάσσεται στο τμήμα βόλεϊ του συλλόγου. Ο 35χρονος Γερμανός ακραίος αγωνίστηκε στην πειραϊκή ομάδα τη σεζόν 2020-21, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος και εν συνεχεία έπαιξε σε Κάννες (Γαλλία) και Βίμπο Βαλέντια (Ιταλία). Το 2022-23 επέστρεψε στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Φοίνικα Σύρου και την τελευταία διετία βρισκόταν στη Ρουμανία, όπου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα με τη Ντιναμό Βουκουρεστίου και ένα κύπελλο με τη Ραπίντ, ενώ και τις δύο χρονιές αναδείχθηκε κορυφαίος ακραίος του πρωταθλήματος. Στην καριέρα του, ο Φρομ έχει κατακτήσει επίσης δύο πρωταθλήματα Γερμανίας με την Φριντρισχάφεν, ενώ έχει παίξει ακόμη σε Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία και Κατάρ.

Ο έμπειρος ακραίος είναι αρχηγός της εθνικής Γερμανίας, με την οποία έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς αγώνες του 2015, χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2014 και ασημένιο στο Ευρωπαϊκό του 2017.

Η καριέρα του σε συλλογική επίπεδο:

2000-05 Μπέρλινερ (Γερμανία)

2005-09 Ολίμπια Βερολίνου (Γερμανία)

2009-11 Φριντρισχάφεν (Γερμανία)

2011-12 Ντούρεν (Γερμανία)

2012-14 Καστέλο (Ιταλία)

2014-16 Περούτζια (Ιταλία)

2016-17 Μόντσα (Ιταλία)

2017-18 Αρκάς Ιζμίρ (Τουρκία)

2018-20 Γιαστρέμπσκι (Πολωνία)

2020-21 Ολυμπιακός

2021 Κάννες (Γαλλία)

2021-22 Βίμπο Βαλέντια (Ιταλία)

2022 Αλ Αράμπι Ντόχα (Κατάρ)

2022-23 Φοίνικας Σύρου

2023-24 Ραπίντ Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

2024-25 Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)