Το ελληνικό Ζίου Ζίτσου έχει ραντεβού με την ιστορία στην Κίνα

Onsports Team

Στην Τσενγκντού της αχανούς χώρας της Ασίας διεξάγονται από τις 7 μέχρι και τις 17 Αυγούστου τα World Games. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη για τα μη Ολυμπιακά αθλήματα στο οποίο το ελληνικό Ζίου Ζίτσου θα δηλώσει «παρών».

Μάλιστα, για την 12η έκδοση των World Games, που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και ένα έτος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το ελληνικό Ζίου Ζίτσου εξασφάλισε την μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία της ιστορίας του, επιβεβαιώνοντας την κατακόρυφα ανοδική του πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Κίνα για τα World Games, που διοργανώνονται από τη Διεθνή Ένωση Παγκοσμίων Αγώνων (IWGA) υπό την αιγίδα της ΔΟΕ (IOC) θα βρεθούν συνολικά 5.000 αθλητές από 114 χώρες, σε 34 μη Ολυμπιακά Αθλήματα και αγωνίσματα. Ανάμεσά τους θα είναι και η Ελλάδα με 5 αθλητές του Ζίου Ζίτσου, σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα, τρεις προπονητές και δύο συνοδούς.

Η Ιωάννα Ευθυμίου στο Fighting, οι Άγγελος Βετσερίδης και Αντώνης Βενιέρης στο Duo Show και οι Ναταλία Καρζή και Μαρία Σερβέ στο Duo Open βρίσκονται ήδη στην κορυφαία εξάδα του πλανήτη και έχουν βάλει πλώρη και στόχο το βάθρο των νικητών. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται οι προπονητές Ζήσης Τζιότζιος, Γιάννης Μπάλλας και Μόρφης Καρνέσης, με επικεφαλής την πρόεδρο της ΕΦΕΟΖΖ, Μαρία Χαριτοπούλου και τον γενικό γραμματέα Βαγγέλη Συνολάκη.

Η Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖΖ) κατάφερε με ιδίους πόρους να εξασφαλίσει το ταξίδι της δεκαμελούς αποστολής στην μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη και έχοντας παρακαταθήκη τα δύο αργυρά μετάλλια από τα World Games των Ηνωμένων Πολιτειών, στην προηγούμενη έκδοση της διοργάνωσης, στοχεύει στην αύξηση της ελληνικής συγκομιδής. Μάλιστα πρόκειται για ένα τεράστιο στοίχημα και ένα ραντεβού με την ιστορία, καθώς το ελληνικό Ζίου Ζίτσου μπορεί να γράψει στην Κίνα την πιο λαμπρή σελίδα της μέχρι σήμερα ιστορία του.

Για τους στόχους, την προοπτική που ανοίγεται για το άθλημα, αλλά και το μεγάλο πάρτι του αθλητισμού μίλησαν όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής, τα οποία μάλιστα και παρέλαβαν τις επίσημες εμφανίσεις τους για τα World Games σε μία συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά όσα είπαν οι πρωταγωνιστές:

Μαρία Χαριτοπούλου (πρόεδρος ΕΦΕΟΖΖ): «Η διοργάνωση των World Games είναι η μεγαλύτερη για το άθλημα μας, το Ζίου Ζίτσου. Γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελλάδα αυτή τη χρονιά συμμετέχει με μία ομάδα από δύο ζευγάρια Duo και μία αθλήτρια στο Fighting. Πρώτη φορά συμμετέχουμε στο άθλημα του Duo και είναι μεγάλη τιμή και χαρά γιατί αυτά τα παιδιά τα έχουμε στο άθλημά μας από πέντε χρονών. Είναι πολύ σημαντικό που έχουν φτάσει σε αυτή τη διοργάνωση μετά από κόπο, πολλές προπονήσεις, πολλά μετάλλια, με βαθμολογία υψηλή στη ranking list και είναι πια μέσα στους 6 καλύτερους του κόσμου. Εύχομαι τα παιδιά μας να πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Το ελληνικό Ζίου Ζίτσου έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια – με την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την τρίτη στον κόσμο – την πολύ μεγάλη δύναμη που έχει στον χώρο του Ζίου Ζίτσου παγκοσμίως και είναι πολύ σημαντικό για την Ομοσπονδία μας η συμμετοχή αθλητών στα World Games γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά πόσο ψηλά το ελληνικό Ζίου Ζίτσου έχει καταφέρει να σηκώσει τη σημαία και να την υψώσει στα πέρατα της Γης, όπως επιθυμούμε και αυτή τη φορά. Αρκεί τα παιδιά μας με δύναμη και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια να καταφέρουν αν μπορέσουν να μπουν στα μετάλλια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στην προηγούμενη αποστολή των World Games που έγινε στο Μπέρμιγχαμ της Αμερικής είχαμε δύο αθλήτριες μας στο Fighting system όπου κατάφεραν να φέρουν δύο αργυρά μετάλλια για την χώρα μας. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή προσπάθεια, ότι καλύτερο και στα παιδιά και στους προπονητές τους που μαζί με αυτούς έχουν δώσει ό,τι καλύτερο μπορούν στο άθλημά μας».

Βαγγέλης Συνολάκης (γενικός γραμματέας ΕΦΕΟΖΖ): «Το Ζίου Ζίτσου τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες και ανάλογη πορεία θέλουμε να ακολουθήσουμε και σε αυτά τα World Games. Είμαστε σίγουροι για τους αθλητές μας. Έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα από τους προπονητές τους, έχουν προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια για να είναι παρούσες και παρόντες σε αυτό το πολύ μεγάλο ραντεβού και ευχόμαστε ανάλογη και ακόμα καλύτερη συνέχεια για το ελληνικό Ζίου Ζίτσου από μία χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία διαπρέπει, διακρίνεται και αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές χώρες. Από την πλευρά της οργάνωσης της αποστολής η Ελληνική Ομοσπονδία έχει προσπαθήσει και έχει καταφέρει να πετύχει το καλύτερο έτσι ώστε οι αθλητές μας, οι προπονητές μας και οι συνοδοί της αποστολής να φτάσουν με τον καλύτερο τρόπο στην πολύ μακρινή Κίνα, να έχουν μία ομαλή διαμονή και ασφαλή επιστροφή. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους».

Ιωάννα Ευθυμίου (Fighting): «Αρχικά είμαι πολύ χαρούμενη που έχω καταφέρει και παίζω σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε με όλα τα παιδιά έτοιμοι γι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ την Ομοσπονδία που μας έδωσε και την εμφάνιση και που μας κάλυψε αυτό το ταξίδι και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Είμαι πολύ καλά. Είμαι έτοιμη και ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μόνο που είμαι σε αυτή την εξάδα είναι τρομερό. Αυτό παλεύαμε τόσα χρόνια και θα πάμε για το καλύτερο».

Ναταλία Καρζή (Duo open): «Νιώθω εξαιρετικά τυχερή που θα συμμετέχουμε και θα προσπαθήσουμε να σηκώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται την ελληνική σημαία. Νιώθουμε πανέτοιμες, είχαμε μια εξαιρετικά απαιτητική προετοιμασία, δίναμε το 100% στις προπονήσεις. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό».

Μαρία Σερβέ (Duo open): «Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενη, νιώθω έτοιμη και ανυπομονώ να πάμε εκεί για να τα δώσουμε όλα. Όντως ήταν πολύ δύσκολη η προετοιμασία, μικρό το χρονικό διάστημα που είχαμε να εξασκηθούμε, αλλά θεωρώ ότι είμαστε έτοιμες. Δώσαμε το 100% και θα συνεχίσουμε με αυτή την πορεία. Είναι μία μίξη συναισθημάτων. Ανυπομονησία για το ταξίδι, για τον προορισμό, την διαδικασία των αγώνων, την υπερηφάνεια που νιώθουμε σίγουρα για το ότι καταφέραμε να φτάσουμε εκεί. Είναι όλα μια μίξη ενός πολύ όμορφου συνδυασμού συναισθημάτων».

Άγγελος Βετσερίδης (Duo show): «Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, βέβαια δουλεύουμε σκληρά όλο αυτό τον καιρό. Είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, με μόνο στόχο το βάθρο. Σίγουρα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στο χώρο του Ζίου Ζίτσου και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε τους ανθρώπους μας γύρω μας να μας στηρίζουν σε όλα τα ταξίδια μας, έχουμε την Ομοσπονδία, που είναι συνεχώς δίπλα μας και μας στηρίζει με την παρουσία της στους αγώνες και σίγουρα όλοι οι αθλητές στο χώρο του Ζίου Ζίτσου θα μας στηρίζουν από την Ελλάδα».

Αντώνης Βενιέρης (Duo show): «Ήταν ένας μεγάλος στόχος, μία μεγάλη επιθυμία και το θέλαμε πάρα πολύ. Γι αυτό δουλεύαμε τόσο πολύ. Το θέλαμε και το κάναμε. Εννοείται πως μόνο και η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική, το όνειρό μας όμως είναι να κατακτήσουμε την πρώτη θέση, να είμαστε μέσα στα μετάλλια και να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο πάνω στο βάθρο».

Ζήσης Τζιότζιος (προπονητής): «Είναι μία διαδικασία την οποία προσπαθούμε πολύ καιρό για να την κάνουμε. Ήρθε η τελική στιγμή για να το πραγματοποιήσουμε. Αισθανόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Πάμε ένα πολύ καλό team στην Κίνα. Η ομοσπονδία είναι δίπλα μας και καλή επιτυχία σε όλους μας και θετική ενέργεια θέλουμε από εσάς για να πάμε υπέροχα. Μόνο και μόνο η συμμετοχή μας σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση είναι μια επιτυχία. Πιστεύω όμως ότι θα πάμε όλοι πολύ καλά και θα γυρίσουμε και με ένα μετάλλιο».

Γιάννης Μπάλλας (προπονητής): «Τα είπε πολύ ωραία ο Ζήσης. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ταξίδι είναι το μεγαλύτερο ταξίδι του αθλήματος μας γιατί τα World Games είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Ζίου Ζίτσου. Είναι όντως η μεγαλύτερη αποστολή. Για εμένα είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω. Αναπολώ και τις παλιές στιγμές, αλλά και τις καινούριες που έρχονται μπροστά συμμετέχοντας σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Το team είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω στους συναδέλφους και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει φτάσει το ελληνικό Ζίου Ζίτσου σε αυτό το επίπεδο, με την Ομοσπονδία να στηρίζει και εμάς τους ίδιους, αλλά και τους αθλητές σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Το ότι είμαστε σε αυτούς τους αγώνες είναι ήδη επιτυχία. Όταν συμμετέχεις στους έξι καλύτερους του κόσμου, μετά από τέσσερα χρόνια που από πίσω έχει πολύ δουλειά, προσπάθεια, ιδρώτα, αγώνες, ταξίδια, δεν είμαστε αγχωμένοι για την συμμετοχή μας. Πάμε να το χαρούμε, να το ευχαριστηθούμε και αν θέλει το μετάλλιο να έρθει, καλώς να έρθει. Αν δεν έρθει πάλι θα είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εκεί και συμμετέχουμε. Λείπουν αυτή τη στιγμή από την αποστολή μας δύο σημαντικοί αθλητές του αθλήματός μας και τις ιστορίας γενικώς του αθλήματος μας, τα αδέλφια Μυλωνά»..

Μόρφης Καρνέσης (προπονητής): «Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας δίνεται η ευκαιρία και εμείς σαν προπονητές, αλλά και με τους αθλητές μας μαζί να υποστηρίξουμε ένα τόσο μεγάλο event όπως είναι τα World Games. Οι αθλητές ήταν αφοσιωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, είχαμε και τους τραυματισμούς μας, αλλά έδειξαν την απαιτούμενη πειθαρχία να μπουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα μέσα αγωνιστικά στο τατάμι και έχουν πάει πάρα πολύ καλά όλα. Το θέλουν τόσο πολύ και πιστεύω ότι επειδή είναι συνειδητοποιημένοι θα γυρίσουν όλα μας τα παιδιά με ένα μετάλλιο στο στήθος. Τα World Games γίνονται ανά τέσσερα χρόνια, υπάρχουν αθλητές που είναι πάνω από 10-15 και 20 χρόνια, αλλά και προπονητές στο άθλημα και δεν τους έχει δοθεί αυτή η χαρά να εκπροσωπήσουν την χώρα μας, την Ομοσπονδία και τους δασκάλους και τους ίδιους τους τους εαυτούς και τις οικογένειές τους. Μόνο και μόνο ότι έχουν συμμετάσχει σε αυτό το πρωτάθλημα είναι μεγάλη επιτυχία».