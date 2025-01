Νόβακ Τζόκοβιτς: Άδοξο φινάλε στο Australian Open, εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού

Ο Τζόκοβιτς ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες από ένα πρόβλημα στον αριστερό μηρό.

Όπως αποδείχθηκε ο τραυματισμός του ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά το πρώτο σετ στον ημιτελικό με τον Ζβέρεφ. Ο Γερμανός έκανε το 1-0 στο tie break (7-5), έπειτα από 80 λεπτά, με τον «Νόλε» να μην συνεχίζει, κάτι που δεν άρεσε στους θεατές, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν.

? @alexzverev claims an extraordinary first set - and ultimately the match. Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/uH2iiLJaVC

Το όνειρο για κατάκτηση του 25ου τίτλου σε major τουρνουά «έσβησε» για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος στα προημιτελικά είχε αποκλείσει τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ζβέρεφ προκρίθηκε στον τρίτο τελικό καριέρας σε Grand Slam και περιμένει τον αντίπαλο του, ο οποίος θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό, ανάμεσα στους Γιανίκ Σίνερ και Μπεν Σίλτον.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.



Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN