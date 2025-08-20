Ομάδες

Στο Telekom Center Athens ο Καραλής, αποθεώθηκε από τον κόσμο
Onsports Team 20 Αυγούστου 2025, 21:25
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Telekom Center Athens ο Καραλής, αποθεώθηκε από τον κόσμο

Το φιλικό της Εθνικής ομάδας με τη Λετονία παρακολούθησε ο κορυφαίος Έλληνας άλτης και γνώρισε την αποθέωση.

Πρώτο ματς της Εθνικής Ελλάδας στο τουρνουά «Ακρόπολις» που διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Η γαλανόλευκη έπαιξε με τη Λετονία και στις εξέδρες βρέθηκαν κάτι λιγότερο από 10.000 φίλαθλοι για να δουν το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο αυτό το καλοκαίρι.

Στις εξέδρες βρέθηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ που έχει μονιμοποιηθεί πάνω από τα 6 μέτρα, παρακολούθησε την επίσημη αγαπημένη. Μάλιστα όταν τον έδειξαν στα matrix του κλειστού, ο κόσμος τον αποθέωσε και ο ίδιος δεν έκρυψε την αμηχανία του με ένα χαμόγελο.

Στο γήπεδο ήταν και ο Μάριους Γκριγκόνις με την οικογένειά του. Ο Λιθουανός είδε από κοντά την Εθνική μας με την παρέα του Προζίνγκις, σε ένα διάστημα που δουλεύει εντατικά για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον άφησε εκτός σχεδόν όλη την προηγούμενη σεζόν.

 



