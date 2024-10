Στέφανος Τσιτσιπάς: «Άνω - κάτω» λόγω της κακοκαιρίας στη Σανγκάη – Άγνωστο πότε θα αγωνιστεί!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Μίλερ στις 9 το πρωί, για τον τρίτο γύρο του τουρνουά της σειράς ATP 1000, το οποίο διεξάγεται στην Κίνα

Ο αγώνας, όμως, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα κι ο λόγος είναι ο καιρός, ο οποίος έκανε «άνω - κάτω» το πρόγραμμα στο Shanghai Masters.

Αυτή την ώρα διεξάγονται αγώνες μόνο στο κεντρικό court, το οποίο διαθέτει οροφή που κλείνει. Ως εκ τούτου παραμένει άγνωστο το πότε θα ξεκινήσει ο αγώνας του Έλληνα τενίστα, το οποίο θα γίνει στο Court 3.

Επίσης, να θυμίσουμε ότι πριν τον αγώνα του Τσιτσιπά είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Φριτζ – Άτμαν.

Due to adverse weather conditions, play on the outside courts has been delayed until 2pm.



Fingers crossed for better weather soon ☔️ pic.twitter.com/F2s0KUsRIN