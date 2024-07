Wimbledon: Η Κέιτ Μίντλετον στον τελικό Αλκαράθ - Τζόκοβιτς σε μια σπάνια εμφάνιση

Η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Γουίμπλεντον για να παρουσιάσει το τρόπαιο του νικητή στον τελικό των ανδρών σήμερα το απόγευμα, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει σε δεύτερη μέρα τα βασιλικά καθήκοντα καθώς αναρρώνει από τον καρκίνο.

Μαζί με την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 9 ετών, και την αδελφή της, Πίπα Μίντλετον, η Κέιτ -η οποία ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια- ενθουσίασε τους πάντες, σύμφωνα με την Mirror, καθώς χαμογελούσε στους φίλους του τένις ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μοβ φόρεμα. Επευφημίες ξέσπασαν για την πριγκίπισσα Κέιτ στο Γουίμπλεντον, καθώς έκανε μόλις τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μετά τη διάγνωση του καρκίνου της.

Ντυμένη στα μοβ και με ένα λαμπερό χαμόγελο, η Κέιτ εμφανίστηκε γεμάτη χαρά καθώς περπατούσε πάνω από τη διάσημη γέφυρα μέσα στο γήπεδο με την κόρη της Σάρλοτ, πηγαίνοντας προς το Centre Court πριν από τον τελικό των ανδρών μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Κάρλος Αλκαράζ.

