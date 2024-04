Τρέξε στο «One Mile Run» και γίνε Πρωταθλητής Αγάπης στο NFL Athens

Onsports Team

Δε χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής για να τρέξεις στον υπερμαραθώνιο της καρδιάς, τρέξε στον ΑΝΤ1 One Mile Run, που διοργανώνεται για 3 η συνεχόμενη χρονιά στο No Finish Line Athens και πρόσφερε στο «Μαζί για το Παιδί».

Από τις 15 έως τις 19 Μαΐου 2024 η καρδιά του 8ου NFL Athens θα «χτυπάει» δυνατά στην Αγορά του ΟΑΚΑ. Εκτός από τον κεντρικό αγώνα Charity Run, αλλά και τους απαιτητικούς αγώνες 100h και 24h Elite Ultra Run, το πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα του κορυφαίου φεστιβάλ άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής προσφοράς καλύπτει τις ανάγκες και του πιο απλού δρομέα που θέλει να προσφέρει στο «Μαζί για το Παιδί».

Ο αγώνας δρόμου 1 μιλίου (1.609,34μ.) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του NFL Athens εδώ και τρία χρόνια με σκοπό να παρακινήσει τους επαγγελματίες δρομείς να τρέξουν για να βελτιώσουν τα ρεκόρ τους, αλλά και τους απλούς δρομείς, οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν στον αγώνα του ενός μιλίου αναψυχής για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία και να βοηθήσουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη!

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης nflathens.com συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Αναστασία Μαρινάκου: «Στόχος μου πάντοτε είναι η νίκη, αλλά έξτρα κίνητρο η προσφορά στο "Μαζί για το Παιδί"»

Η απόλυτη πρωταγωνίστρια του αγώνα ενός μιλίου το 2023 ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδας στους δρόμους ημιαντοχής, Αναστασία Μαρινάκου, η οποία τερμάτισε πρώτη με χρόνο 04:55:57. Μάλιστα η επίδοση αναγνωρίστηκε ως πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς η διαδρομή ήταν πιστοποιημένη από την παγκόσμια ομοσπονδία και ο αγώνας διεξάχθηκε με την παρουσία επίσημων κριτών του ΣΕΓΑΣ. Ενώ στους άνδρες πρώτος τερμάτισε ο Παναγιώτης Πετρουλάκης του ΓΑΣ Ιλισσός με χρόνο 04:40:05.

Η πρωταθλήτρια μεσαίων αποστάσεων του Παναθηναϊκού, η οποία πριν από λίγες ημέρες νίκησε στον 12ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα με 1ώρ.16:52 και μάλιστα στο ντεμπούτο της στη συγκεκριμένη απόσταση, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Νότια Αφρική προκειμένου να κάνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας της με στόχο να αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.

Η Αναστασία Μαρινάκου, που στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας έκανε το three-peat στην διαδρομή των 10χλμ., στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω του nflathens.com και μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στο One Mile Run:

«Είμαι η Αναστασία Μαρινάκου. Πρωταθλήτρια Ελλάδας στους δρόμους ημιαντοχής και κάτοχος του ρεκόρ διαδρομής στον αγώνα ενός μιλίου, που συμπεριλαμβάνεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα του No Finish Line Athens. Όπως και πέρσι έτσι και φέτος θα βρίσκομαι και εγώ στην Αγορά του ΟΑΚΑ την Πέμπτη 16 Μαΐου στις 7:15μ.μ. για να τρέξω στο «One Mile Run».

Από τη φύση μου ως αθλήτρια στόχος μου πάντοτε είναι η νίκη. Έτσι ο αγώνας του ενός μιλίου που γίνεται στο πλαίσιο του 8ου No Finish Line Athens, του κορυφαίου φιλανθρωπικού αγώνα δρόμου της Ελλάδας μου δίνει ένα έξτρα κίνητρο να αγωνιστώ όχι μόνο για το ρεκόρ αλλά για να προσφέρω και εγώ μαζί με όλους εσάς στο «Μαζί για το Παιδί».

Ο στόχος είναι ένας: να προσφέρουμε χιλιόμετρα Αγάπης στο «Μαζί για το Παιδί»!»