Australian Open: Σαρωτικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στους «16»

Στους «16» του Αυστραλιανού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε άνετα με 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) του Λούκα Βαν Ας (Νο 79) στη Μελβούρνη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε εκπληκτικό τένις κόντρα στον Γάλλο αντίπαλό του. Ήταν ψύχραιμος στο πρώτο σετ και καταιγιστικός στο 2ο. Στο 3ο σετ έδειξε χαρακτήρα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω με 0-3, έφερε τούμπα το ματς και πήρε την νίκη.

Stef's off to the fourth round ✊



He wins 6-3 6-0 6-4 over a valiant Van Assche. #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/ZsjEeaIHgv