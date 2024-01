Australian Open: Πέθανε ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Μάικ Ντίκσον

Ο Ντίκσον υπήρξε θρυλικός ανταποκριτής του τένις, έχοντας διανύσει μια πορεία 38 ετών στη δημοσιογραφία.

Ο 59χρονος ξεκίνησε να εργάζεται για τη Daily Mail από το 1990, κερδίζοντας τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συναδέλφων του.

Ο Ντίκσον κάλυψε 30 διαφορετικά αθλήματα σε σχεδόν 50 χώρες, με το τένις, όμως, να αποτελεί τη μεγάλη αγάπη του και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν γνωστός ως «Mr. Wimbledon»

Ο Ντίκσον, ο οποίος βρισκόταν στη Μελβούρνη για να καλύψει το Australian Open, κατέρρευσε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο κι έχασε τη ζωή του λίγες ημέρες πριν τα γενέθλια του. Στις 27 Ιανουαρίου θα έκλεινε 60 χρόνια ζωής.

Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησε η οικογένεια του, μέσω των προσωπικών λογαριασμών του στα social media.

We are devastated to announce that our wonderful husband and Dad, Mike, has collapsed and died while in Melbourne for the Aus Open. For 38 years he lived his dream covering sport all over the world. He was a truly great man and we will miss him terribly. Lucy, Sam, Ruby and Joe.