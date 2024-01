Στέφανος Τσιτσιπάς: Το έκανε ξανά! Με ανατροπή στον 3ο γύρο του Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε, με ανατροπή, 3-1 σετ (4-6, 7-6(6), 6-2, 7-6(4)) τον Τζόρνταν Τόμπσον και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Λούκα Βαν Ας.

Το έκανε ξανά! Στον πρώτο γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, ο Έλληνας τενίστας έχασε το πρώτο σετ από τον Ζιζού Μπέργκς, αλλά στο τέλος πήρε την πρόκριση. Το ίδιο έπραξε και στον δεύτερο γύρο κόντρα στον Τζόρνταν Τόμπσον!

O Αυστραλός τενίστας μπήκε δυνατά στο ματς και πήρε το πρώτο σετ με 6-4. Ο Τσιτσιπάς, όμως, δεν έχασε την αυτοσυγκέντρωση του και πήρε τα τρία επόμενα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μετά από 3,5 ώρες.

To No7 της παγκόσμιας κατάταξης χρειάστηκε να κοπιάσει αρκετά για να «κλείσει» θέση στους «32» του Australian Open, για έκτη διαδοχική φορά στην καριέρα του.

