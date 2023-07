Στέφανος Τσιτσιπάς: Διπλή αποστολή στο Wimbledon | Η «μάχη» με Τζέρε και το διπλό με τον αδερφό του

Το απόγευμα της Παρασκευής (07/07) ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση, καθώς επικράτησε 3-2 σετ του Άντι Μάρεϊ, με ανατροπή και πλέον θα βρει απέναντί του τον Σέρβο τενίστα, Λάσλο Τζέρε, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του Wimbledon.

Ο 28χρονος αντίπαλός του έχει αποκλείσει μέχρι τώρα δύο Αμερικανούς. Στον πρώτο γύρο επικράτησε 3-1 σετ του Κρέσι και στο δεύτερο με το ίδιο σκορ πέταξε εκτός συνέχειας τον Σέλτον.

