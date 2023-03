Στέφανος Τσιτσιπάς: «Θα ήθελα να δώσω στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ονειρεύονται»

Ο Στέφανος Τσιτσιπας είναι από τα πρόσωπο του «Break Point», το οποίο προβάλλεται από το Netflix.

Η συγκεκριμένη σειρά μπαίνει στον κόσμο του τένις και παρουσιάζει άγνωστες ιστορίες των κορυφαίων του αθλήματος. Μετά τη Μαρία Σάκκαρη είναι η σειρά του Τσιτσιπά να πρωταγωνιστήσει.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής μιλάει για τους στόχους του, μακριά από το τένις.

To dare it, to dream it, to do it ?



Get to know what it all means for @steftsitsipas ✨ pic.twitter.com/pfHUN41a1k