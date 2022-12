Australian Open: Στην Αυστραλία ο Τζόκοβιτς για το 22ο Grand Slam – Η πρώτη προπόνηση (photos)

Έναν χρόνο μετά την απίστευτη περιπέτεια που έζησε στην χώρα των καγκουρό με την απέλασή του εξαιτίας του μη εμβολιασμού του και εσφαλμένη χορήγηση βίζας, ο «Νόλε» επιστρέφει για να διεκδικήσει τον 10ο τίτλο του απλού ανδρών στο Australian Open του επόμενου μήνα.

Ο 35χρονος Σέρβος επέστρεψε στην Αυστραλία, παρότι εξακολουθεί να μην έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, καθώς τον προηγούμενο μήνα η αυστραλιανή κυβέρνηση του χορήγησε βίζα για να ταξιδέψει και να λάβει κανονικά μέρος στο πρώτο Grand Slam του 2023, λέγοντας ότι αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση να ακυρώσει τη βίζα του Τζόκοβιτς και ήρε την απαγόρευση εισόδου του στην χώρα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες.

Από την ακύρωση της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς τον Ιανουάριο του 2022, όλοι οι συνοριακοί περιορισμοί που σχετίζονται με τον Covid-19 έχουν καταργηθεί στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης παροχής αποδεικτικών στοιχείων για την κατάσταση εμβολιασμού, προκειμένου να εισέλθει κάποιος στη χώρα.

Εκπρόσωπος του τένις της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι ο «Νόλε» προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα, όπου πρόκειται να παίξει στο διεθνές τουρνουά της ομώνυμης πόλης, το οποίο ξεκινά την Κυριακή ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και ήδη σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.

Νωρίτερα την Τρίτη (27/12), ο διευθυντής του «Australian Open», Κρεγκ Τάιλι, είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Τζόκοβιτς αναμενόταν στην Αυστραλία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει ευπρόσδεκτος.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αυστραλιανό κοινό», είπε ο Τάιλι και συνέχισε: «Είμαστε ένα πολύ καλά μορφωμένο αθλητικό κοινό, ιδιαίτερα όσοι έρχονται στο τένις, τους αρέσει το άθλημα, τους αρέσει να βλέπουν μεγαλεία, τους αρέσει να βλέπουν υπέροχους αθλητές, σπουδαίους αγώνες. Κι έχω μεγάλη πεποίθηση ότι οι οπαδοί θα αντιδράσουν όπως ελπίζουμε να αντιδράσουν και να το σεβαστούν.»

Ο πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε τους τελικούς των ATP Finals τον περασμένο μήνα και θα επιδιώξει να διεκδικήσει το 10ο «στέμμα» του στο «Australian Open», ισοφαρίζοντας έτσι τον κάτοχο των 22 Grand Slam, Ράφα Ναδάλ.

Συγκεκριμένα την πρώτη εβδομάδα της χρονιάς, ο Σέρβος σούπερ σταρ θα παίξει στο 250άρι της Αδελαΐδας (1-8 Ιανουαρίου), ενώ στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου (16-29/01) θα επιστρέψει στο Australian Open, όπου θα διεκδικήσει τον 10ο τίτλο του και 22ο συνολικά σε Grand Slam.

Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο «Melbourne Park» από τις 16 έως τις 29 Ιανουαρίου και ήδη σήμερα ο «Νόλε» πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση επί αυστραλιανού εδάφους.

Ready for the summer of tennis ?@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3