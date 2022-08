Άρση Βαρών: Με 12 αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U15 και U17

Onsports Team

«Με μεγάλη χαρά στέλνουμε αυτή την αποστολή στην Πολωνία, καθώς αποτελείται από νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που θα ζήσουν μοναδικές στιγμές και θα βιώσουν ξεχωριστές εμπειρίες που θα τους ακολουθούν σε όλη την αθλητική τους πορεία. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να έχουμε μία μεγάλη αποστολή ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση και το ευτύχημα είναι ότι εκπροσωπούν πολλούς και διαφορετικούς συλλόγους. Θέλω να ευχηθώ στους αθλητές και τους προπονητές τους καλή επιτυχία», είπε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Τάσος Λάγκας.

Το πρώτο γκρουπ που θα αναχωρήσει στις 8/8/2022 αποτελείται από τους εξής αθλητές και αθλήτριες:

-Παναγιώτης Σπύρου (ΠΑΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ) κατ. 49κ. under 15

-Ανδρέας Βεσέλι (Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑ) κατ. 49κ. under 15

-Στέφανος Τρακόσιας (ΠΑΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ) κατ. 61κ. under 15

-Κωνσταντίνος Λαμπρίδης (ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ) κατ. 61κ. under 17

-Άννα Δάφνη Αλμυρούδη Στρούμπου (ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ) κατ.49κ. under 15

-Μαρία Στρατουδάκη (ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ) κατ. 49κ. under 15

-Γαλήνη Φωτιάδη (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) κατ. 59κ. under 17

Το δεύτερο γκρουπ αναχωρεί στις 12/8/2022 και αποτελείται από τους:

-Αθανάσιος Αγγέλης (ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) κατ. 81κ. under 17

-Αντώνιος Τζαμπαζάκης (ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ) κατ. 96κ. under 17

-Άλκηστις – Ελένη Αντωνιάδου (ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑ) κατ. 64κ. under 17

-Μαριάμ Ράπτη (ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) κατ. 64κ. under 17

-Ιορδάνα – Δανάη Γεωργίου (ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ) κατ. 71κ. under 15

Αρχηγός αποστολής είναι η Αννα Στρούμπου, προπονητές οι Χρήστος Τρυφύλλης και Γιώργος Ταμπακάκης και συνοδός ο Χρήστος Σπύρου.