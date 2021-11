WTA Finals: Με το… δεξί Πλίσκοβα και Κονταβέϊτ στη Γουαδαλαχάρα (video)

Onsports Team

VICTORIOUS✨



?? @KaPliskova shines under the Guadalajara moonlight!?



She defeats Muguruza in a three set thriller 4-6, 6-2, 7-6 at the @WTAFinals!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/2vGtQhGpGn — wta (@WTA) November 11, 2021