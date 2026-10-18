Παναθηναϊκός: Το μικρό rotation του Νίστρουπ και τα διλήμματα για την ενδεκάδα με τον Αστέρα AKTOR

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στο ΟΑΚΑ (18/10, 17:30), με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ετοιμάζει τις επιλογές του για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Δανός προπονητής δεν προτίθεται να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το αρχικό σχήμα που χρησιμοποίησε στη νίκη επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Το rotation αναμένεται να είναι περιορισμένο, καθώς ο τεχνικός του «τριφυλλιού» έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και θέλει να διατηρήσει τον βασικό της κορμό. Δεδομένη είναι, πάντως, η απουσία του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών, ενώ εκτός αποστολής έμεινε κι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα, Ουναΐ, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Τετέι.

Η αναγκαστική αλλαγή και οι επιλογές στην άμυνα

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Πένια, με τον Καλάμπρια να διατηρεί τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας. Στο κέντρο της αμυντικής γραμμής προβάδισμα έχουν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν, ενώ αριστερά ο Σαλάχ-Εντίν διεκδικεί επί ίσοις όροις τη θέση από τον Κυριακόπουλο. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί ένα από τα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς ο Νίστρουπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε διαφοροποίηση στο συγκεκριμένο άκρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Καμαρά φέρνει τον Λούζα σε θέση ισχύος για να πλαισιώσει τον Κάνγκουα στον άξονα. Ο πρώτος συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για το αρχικό σχήμα, ενώ εναλλακτική λύση αποτελεί ο Κοντούρης.

Τα διλήμματα στη μεσοεπιθετική γραμμή

Περισσότερες επιλογές έχει ο Δανός τεχνικός για τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Ο Ουναΐ κι ο Γιάγκουσιτς διεκδικούν τη θέση του επιτελικού μέσου, με τον δεύτερο να έχει πιθανότητες να επιστρέψει στο βασικό σχήμα.

Στα άκρα της επίθεσης, οι Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Λιβάι Γκαρσία να κινείται στη δεξιά πλευρά και τον Ταμπόρδα στην αριστερή, με τον Αντίνο να μένει στον πάγκο. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Ανδρέας Τετέι αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα, επιστρέφοντας στις βασικές επιλογές του Νίστρουπ για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.