Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοκ στον Ατρόμητο: Ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 16:12
SUPER LEAGUE

Βαριά... καμπάνα για τον προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα με της Λάρισας επειδή εξύβρισε και απώθησε τον διαιτητή. 

Βαρύς είναι ο πέλεκυς που έπεσε στον Ντούσαν Κέκερζ μετά τα όσα έγιναν στον τελευταίο αγώνα της ομάδας του Περιστερίου.

Η αθλητική δικαστής της Super League τιμώρησε με σωρευτική ποινή επτά αγωνιστικών (!) τον Ντούσαν Κέρκεζ, με βάση τα άρθρα 10 1ε και 10 1δ. που αναφέρονται σε απώθηση και εξύβριση διαιτητή, με τους ανθρώπους της ομάδας να είναι έξαλλοι με την ποινή και να ετοιμάζονται ήδη για να προχωρήσουν σε έφεση.  

Εφόσον η ποινή στον τεχνικό των Περιστεριωτών παραμείνει, τότε δεν θα καθίσει σε κανένα άλλο παιχνίδι της φετινής σεζόν στον πάγκο της ομάδας, μιας κι απομένουν επτά αγωνιστικές για το φινάλε των πλέι άουτ. 



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved