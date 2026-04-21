Απρόοπτο στον Ερυθρό Αστέρα: Άφαντος ο Μοτεγιούνας λίγες ώρες πριν το play-in με τη Μπαρτσελόνα

Χωρίς τον Ντονάτας Μοτεγιούνας για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους ταξίδεψε στη Βαρκελώνη ο Ερυθρός Αστέρας για τη μάχη του play-in κόντρα στη Μπαρτσελόνα (21/4, 21:45).

Με μοναδική απουσία τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας ταξίδεψε ο Ερυθρός Αστέρας στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει τους «μπλαουγκράνα» στη μάχη του δεύτερου play-in.

Για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, ο Λιθουανός σέντερ επέστρεψε στη Λιθουανία μαζί με τον προσωπικό του γυμναστή, ενώ τις τελευταίες αγωνιστικές δεν χρησιμοποιείται από τον κόουτς Σάσα Ομπράντοβιτς.

Τη φετινή σεζόν, o πρώην παίκτης των Χιούστον Ρόκετς έχει κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και μια ασίστ σε 13.2 λεπτά συμμετοχής