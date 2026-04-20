Παναθηναϊκός: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Στέφανος Γιουρέλης
Onsports Team 20 Απριλίου 2026, 22:52
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Σε μία προσθήκη που αφορά το διοικητικό κομμάτι προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Στέφανος Γιουρέλης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου στον Παναθηναϊκό.

Αποστολή του είναι η οργάνωση και η αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρόκειται για επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου.

Μέχρι πριν έναν χρόνο ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο Υπερταμείο. Το πρωί βρέθηκε στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ, παρουσιάστηκε και ανέλαβε επισήμως τα νέα του καθήκοντα.

Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.



