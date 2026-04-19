ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο ξενοδοχείο της αποστολής

Onsports Team

Αποθέωσαν και εμψύχωσαν τους παίκτες και τον Ράζβαν Λουτσέσκου, λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Νέα Φιλαδέλφεια και το μεγάλο ματς πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή και την ΑΕΚ, στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνται στη Νέα Φιλαδέλφεια και έτσι στις εξέδρες δεν θα είναι οι φίλαθλοί τους.

Όμως στάθηκαν στο πλάι της ομάδας τους, στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή. Φίλαθλοι της ομάδας κυρίως από την Αθήνα, πήγαν να εμψυχώσουν τους παίκτες και τον Ράζβαν Λουτσέσκου, λίγο πριν αναχωρήσουν για την έδρα της ΑΕΚ.