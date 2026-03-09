Άρης: Εχασε το πέναλτι και το ρεκόρ ο Μορόν

Οnsports Team

Στην προχθεσινή αναμέτρηση μεταξύ του Αρη και του Ατρόμητου, ο Λορέν Μορόν αστόχησε από το σημείο του πέναλτι. Ο Ισπανός επιθετικός μέχρι τότε είχε βρεθεί στην ίδια θέση 13 φορές σε αναμετρήσεις για τη Super League και είχε ευστοχήσει σε όλες, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Η απώλεια του 14ου πέναλτι του στέρησε το κυνήγι ενός μοναδικού ρεκόρ στην Α' εθνική/Super League, αφού είχε την ευκαιρία να φτάσει τον Λάγιος Ντέταρι, ο οποίος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει ευστοχήσει και στα 14 πέναλτι που εκτέλεσε στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μόλις πέντε είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν διατηρήσει το απόλυτο στην καριέρα τους στο πρωτάθλημα και ο Λορέν Μορόν έχασε την ευκαιρία να δημιουργήσει νέο ρεκόρ με το απόλυτο.

Αναλυτικά οι καλύτεροι από το σημείο του πέναλτι:

14/14 ΛΑΓΙΟΣ ΝΤΕΤΑΡΙ

13/13 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΟΥ

13/13 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

11/11 ΜΙΛΟΕ ΚΛΑΕΒΙΤΣ

11/11 ΜΑΙΚ ΓΑΛΑΚΟΣ

Το απόλυτο ρεκόρ στα διαδοχικά εύστοχα πέναλτι στην Α' εθνική/Super League ανήκει στον Θανάσης Ιντζόγλου, ο οποίος έφτασε τις 22 εύστοχες εκτελέσεις και νικήθηκε στην 23η από τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικός, Εφρέμοφ, στις 15 Μαΐου 1977.