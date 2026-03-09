ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ
Η γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με απόφαση για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ.
Την ενημέρωση των μετόχων και τη διαδικασία της συνέλευσης ανέλαβε η CEO της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα ενώ στη διαδικασία παρευρέθηκαν επίσης ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ, Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο φοροτεχνικός, Δημήτρης Πανοζάχος και ο Κώστας Φωτιάδης.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων, ο Δημήτρης Πανοζάχος ανάγνωσε την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, παρουσιάζοντας την οικονομική εικόνα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ με βάση τον ισολογισμό έως τις 30 Ιουνίου 2025.
Ο Πανοζάχος στην ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ για τα οικονομικά της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Η ΠΑΕ έχει καταφέρει να έχει υπό έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι μέχρι τις 30/06/2025. Έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει συνεχή έσοδα αυξημένα από τα εισιτήρια και η ενίσχυση από τον μεγαλομέτοχο, είναι στοιχεία που κάνουν να φαίνονται καλά τα οικονομικά».
«Πρώτη φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κέρδη!»