ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ

Οnsports Τeam

Η γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με απόφαση για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ενημέρωση των μετόχων και τη διαδικασία της συνέλευσης ανέλαβε η CEO της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα ενώ στη διαδικασία παρευρέθηκαν επίσης ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ, Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο φοροτεχνικός, Δημήτρης Πανοζάχος και ο Κώστας Φωτιάδης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων, ο Δημήτρης Πανοζάχος ανάγνωσε την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, παρουσιάζοντας την οικονομική εικόνα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ με βάση τον ισολογισμό έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Ο Πανοζάχος στην ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ για τα οικονομικά της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Η ΠΑΕ έχει καταφέρει να έχει υπό έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι μέχρι τις 30/06/2025. Έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει συνεχή έσοδα αυξημένα από τα εισιτήρια και η ενίσχυση από τον μεγαλομέτοχο, είναι στοιχεία που κάνουν να φαίνονται καλά τα οικονομικά».

«Πρώτη φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κέρδη!»

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Πανοζάχος: «Είναι η πρώτη φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κέρδη. Το 2024-25 έχει 51.629 ευρώ, όταν στα προηγούμενα έτη είχε ζημίες. Αυξήθηκαν τα έσοδα, τα τακτικά, όπως τα λέμε. 40.450.000 ευρώ ήταν τα έσοδα, ενώ φέτος το ποσό για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών έφτασε 31.770.000 ευρώ. Η ΠΑΕ έχει κέρδη 51.629 ευρώ, δεν έχει οφειλές πλέον και τα οικονομικά της είναι ελεγχόμενα».

Σε συνέχεια των λεγομένων του, τόνισε πως: «Το κόστος του ποδοσφαιρικού τμήματος τη σεζόν 24/25 ανήλθε στα 62.141.000 ευρώ ενώ τη προηγούμενη σεζόν, 23/24 στα 51.440.000 ευρώ».

Όπως σημείωσε ο φοροτεχνικός, «μετά και τη συγκεκριμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό ποσό που θα έχει βάλει ο μεγαλομέτοχος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα φτάσει περίπου τα 205 εκατομμύρια ευρώ".