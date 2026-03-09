Ομάδες

Παναθηναϊκός: Η ρήτρα ενεργοποιήθηκε και ο Ζαρουρί συνεχίζει στα «πράσινα»
Οnsports Τeam 09 Μαρτίου 2026, 11:25
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την έξοδό του στην Ευρώπη για την νέα σεζόν, ο Ανάς Ζαρουρί θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα «πράσινα» και την νέα σεζόν, βάσει συμβολαίου.

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ανάς Ζαρουρί, μετά την εξασφάλιση της εξόδου στην Ευρώπη την νέα σεζόν. 

Σύμφωνα με το συμβόλαιο του παίκτη του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που η ομάδα του "τριφυλλιού" θα "κλείδωνε" την έξοδό της στα ευρωπαϊκά γήπεδα για τη σεζόν 2026/2027, τότε θα "κλείδωνε" και η παρουσία του παίκτη στην ομάδα για έναν ακόμα χρόνο. 

Πλέον ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να πληρώσει την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 2,8 εκατ. ευρώ στη γαλλική ομάδα, με τον Μαροκινό εξτρέμ να παραμένει οριστικά στα πράσινα. 



