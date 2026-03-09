Παναιτωλικός – Κηφισιά: Για τα 100 χρόνια και τους βαθμούς της… σωτηρίας!

INTIME SPORTS

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Κηφισιά και θέλει να γιορτάσει με νίκη την επέτειο για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στη Super League.

Με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον διεξάγεται στο Αγρίνιο η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναιτωλικό και την Κηφισιά, η οποία ρίχνει την αυλαία της 24ης αγωνιστικής.

Οι γηπεδούχοι συμπληρώνουν 100 χρόνια ιστορίας και επιθυμούν να τα γιορτάσουν με μια νίκη που θα δώσει χαρά στους φιλάθλους τους.

Ο Παναιτωλικός προέρχεται από δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες, με πιο πρόσφατη το 1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου βρίσκεται στους 21 βαθμούς, μόλις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, και αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει βαθμολογική «ανάσα» ενόψει της συνέχειας.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά προέρχεται από την ήττα με 4-1 από τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι όπου στάθηκε ανταγωνιστική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο βρίσκεται στους 24 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την πρώτη οκτάδα, παρουσιάζοντας βελτιωμένη εικόνα τον τελευταίο μήνα, με απολογισμό μία νίκη, δύο ισοπαλίες και την ήττα από την ομάδα του Λουτσέσκου.

Το Παναιτωλικός - Κηφισιά θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD.

SUPER LEAGUE – 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Asteras Aktor – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 45

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 24 -23αγ.

11. Παναιτωλικός 21 -23αγ.

12. ΑΕΛ 21

13. Asteras Aktor 16

14. Πανσερραϊκός 15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ – Asteras Aktor

Κυριακή 15 Μαρτίου