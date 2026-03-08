Λουτσέσκου: «Είμαι περήφανος, αναρωτιέμαι πώς θα έπαιζε άλλη ομάδα με αυτές τις απουσίες»

Οnsports Team

Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές του εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον ΠΑΟΚ αλλά και στα συνεχόμενα παιχνίδια, αναφέροντας τον θαυμασμό του για την νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Πρέπει να καταλάβετε την κατάσταση μας. Θα ήθελα να δω πως θα έπαιζαν άλλες ομάδες αν δεν είχαν στη διάθεση τους παίκτες όπως οι Παβλένκα, Κένι, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Γιακουμάκης. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Είμαι περήφανος για την εργατικότητα τους, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι.

Δεν αφήσαμε πιθανότητα στον αντίπαλο μας σε ένα ντέρμπι. Πολλοί παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή προερχόταν από τραυματισμό και είναι φυσιολογικό να μην βρίσκονται σε φουλ ρυθμούς. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε να παίζουμε κάθε τρεις μέρες. Όλοι οι παίκτες έκαναν φανταστική δουλειά και προσπάθεια».