Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: Μοιράστηκαν βαθμούς κι εντυπώσεις και άφησαν την ΑΕΚ στην κορυφή

Οnsports Team

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να κάνουν ένα… δώρο στην ΑΕΚ που έμεινε μόνη πρώτη.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράζβαν Λουτσέσκου αλληλοεξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλον, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο ολιγόλεπτα ξεσπάσματα, από ένα σε κάθε ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μετρούν από δύο μεγάλες ευκαιρίες στο ματς. Πιο πιεστικοί οι Πειραιώτες, δεν μπόρεσαν όμως να βρουν το γκολ, με τους Θεσσαλονικείς να στέκονται εξαιρετικά παρά τις σημαντικές απουσίες.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 4’ κι ήταν για τον ΠΑΟΚ. Εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Χατσίδη, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να παίρνει την κεφαλιά μα να στέλνει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κωνσταντή Τζολάκη. Ανάλογο σκηνικό στο επόμενο λεπτό στην απέναντι περιοχή, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να κάνει τη σέντρα, τον Ντιόγκο Νασιμέντο να βάζει την προβολή αλλά την μπάλα να φεύγει ψηλά.

Όσο περνούσε η ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» έβαζαν περισσότερη πίεση και «φόρτωναν» την περιοχή του Αντώνη Τσιφτσή. Ο οποίος είδε με ανακούφιση την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό του δοκάρι στην κεφαλιά-ψαράκι του Τσικίνιο μετά τη σέντρα-ξυραφιά του Μπρούνο Ονιεμαέτσι στο 26’. Δυο λεπτά μετά, ο ΠΑΟΚ απάντησε με τεράστια χαμένη ευκαιρία, όταν ο Χόρχε Σάντσες έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, γύρισε στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που ολομόναχος προ του Τζολάκη πλάσαρε άουτ.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα πρώτο μέρος, γεμάτο ενέργεια, ένταση και δυνατές μονομαχίες, αλλά χωρίς πολλές ευκαιρίες. Ίδια κι απαράλλαχτη η εικόνα στο β’ μέρος. Κι επειδή ο χρόνος κυλούσε και δεν άλλαζε κάτι, οι δυο προπονητές προχώρησαν στις πρώτες τους – διπλές – αλλαγές. Πρώτος, παραλίγο να δικαιωθεί ο Λουτσέσκου. Κάθετη πάσα στο 65’ του Τάισον στον Γιάννη Κωνσταντέλια, το πλασέ του πέρασε από τον Τζολάκη όχι όμως κι από τον Λορέντζο Πιρόλα, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να διώχνει τελικά σε κόρνερ.

Δυο λεπτά μετά, ο Ντάνιελ Ποντένσε κινήθηκε έξω από την περιοχή, βρήκε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που σούταρε κάτω από το πόδι του Τόμας Κεντζιόρα, με τον Τσιφτσή να διώχνει με υπερένταση με το αριστερό του χέρι. Στο 77’ το σκηνικό επαναλήφθηκε, όταν από κακή απομάκρυνση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο Μεχντί Ταρέμι βρήκε με τη μία τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Μαροκινός νικήθηκε και πάλι από τον Τσιφτσή.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τις δυο ομάδες να συνεχίζουν χέρι-χέρι, έχοντας από 54 βαθμούς, δύο λιγότερους από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, δυο «στροφές» πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Οι «ασπρόμαυροι», πάντως, κρατούν, για την ώρα την ισοβαθμία και από τους «ερυθρόλευκους» και από τους «κιτρινόμαυρους», μένοντας αήττητοι στα ντέρμπι μεταξύ τους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70’ Μουζακίτης), Έσε (81’ Σιπιόνι), Ντιόγκο (65’ Ταρέμι), Τσικίνιο (65’ Ποντένσε), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (81’ Καμαρά), Οζντόεφ (76’ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (65’ Τάισον), Χατσίδης (81’ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ.