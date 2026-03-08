Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από την κυριαρχική εμφάνιση του Τριφυλλιού - Βίντεο
Οnsports Team 08 Μαρτίου 2026, 22:02
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από την κυριαρχική εμφάνιση του Τριφυλλιού - Βίντεο

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Δείτε τα γκολ και τα highlights από τη νίκη του Τριφυλλιού με 4-1.

Κυριαρχικός κι αποτελεσματικός για τέταρτο σερί παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατική νίκη 4-1 απ’ τη Λιβαδειά στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League και «τελείωσε» και μαθηματικά το θέμα της πρώτης τετράδας και της εισόδου του στα play off.

Τα γκολ των Ερνάντεθ (38’), Μπακασέτα (45’+3’ πέν.), Κοντούρη (50’) και Κυριακόπουλου (70’) «σφράγισαν» την τέταρτη σερί νίκη των «πράσινων», ενώ για τον Λεβαδειακό μείωσε προσωρινά σε 1-2 ο Πεντρόζο.

Πλέον, οι «πράσινοι» με τη ψυχολογία στα ύψη θα υποδεχθούν την προσεχή Πέμπτη (12/3) την Μπέτις στον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League και θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στις εξαιρετικές τους εμφανίσεις με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στη μάχη της πρόκρισης στη ρεβάνς της 19ης Μαρτίου.

Δείτε τα highlights:

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»
13 λεπτά πριν Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψαν πολύ, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»
30 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψαν πολύ, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»
SUPER LEAGUE
Λουτσέσκου: «Είμαι περήφανος, αναρωτιέμαι πώς θα έπαιζε άλλη ομάδα με αυτές τις απουσίες»
37 λεπτά πριν Λουτσέσκου: «Είμαι περήφανος, αναρωτιέμαι πώς θα έπαιζε άλλη ομάδα με αυτές τις απουσίες»
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, οριστικά στα play off ο Παναθηναϊκός
40 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, οριστικά στα play off ο Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved