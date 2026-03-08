Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από την κυριαρχική εμφάνιση του Τριφυλλιού - Βίντεο

Οnsports Team

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Δείτε τα γκολ και τα highlights από τη νίκη του Τριφυλλιού με 4-1.

Κυριαρχικός κι αποτελεσματικός για τέταρτο σερί παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατική νίκη 4-1 απ’ τη Λιβαδειά στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League και «τελείωσε» και μαθηματικά το θέμα της πρώτης τετράδας και της εισόδου του στα play off.

Τα γκολ των Ερνάντεθ (38’), Μπακασέτα (45’+3’ πέν.), Κοντούρη (50’) και Κυριακόπουλου (70’) «σφράγισαν» την τέταρτη σερί νίκη των «πράσινων», ενώ για τον Λεβαδειακό μείωσε προσωρινά σε 1-2 ο Πεντρόζο.

Πλέον, οι «πράσινοι» με τη ψυχολογία στα ύψη θα υποδεχθούν την προσεχή Πέμπτη (12/3) την Μπέτις στον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League και θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στις εξαιρετικές τους εμφανίσεις με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στη μάχη της πρόκρισης στη ρεβάνς της 19ης Μαρτίου.

Δείτε τα highlights: