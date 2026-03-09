Ομάδες

Κηφισιά: Με απουσίες στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό
Onsports Team 09 Μαρτίου 2026, 07:43
SUPER LEAGUE / Κηφισιά

Κηφισιά: Με απουσίες στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα ψάξει το «διπλό» με αρκετά αγωνιστικά προβλήματα στο ματς του Αγρινίου.

Η Κηφισιά είναι έτοιμη για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (Δευτέρα 9/3, 18:00), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει προβλήματα ειδικά στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μαϊντάνα να είναι τραυματίας και τον Χουχούμη να ταλαιπωρείται από ίωση.

Στα θετικά, η επιστροφή του Τζέρεμι Αντόνισε. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός από το Κουρασάο απουσίασε από τα προηγούμενα δύο ματς, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο που αποκόμισε στο ματς με τον Άρη, όμως πλέον είναι ετοιμοπόλεμος.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς:

Ξενόπουλος, Τσιλιγκίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.



