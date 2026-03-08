Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Ζίβκοβιτς, στη θέση του ο Μπιάνκο

Οnsports Team

Μεγάλη ατυχία για τον ΠΑΟΚ, καθώς κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις, με τον Μπιάνκο να παίρνει τη θέση του στην ενδεκάδα.

Ο Σέρβος εξτρέμ επρόκειτο να ξεκινήσει βασικός στο μεγάλο παιχνίδι του Δικέφαλου με τον Ολυμπιακό, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ένιωσε ενοχλήσεις και αμέσως έσπευσε στο ιατρικό τιμ των ασπρόμαυρων.

Μάλιστα, έφυγε νωρίτερα για τα αποδυτήρια, την ώρα που οι συμπαίκτες του έκαναν την προθέρμανσή τους.

Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων στον τένοντα και ως εκ τούτου τη θέση του παίρνει ο Μπιάνκο.