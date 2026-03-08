Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των «μονομάχων» του ντέρμπι κορυφής
Onsports Team 08 Μαρτίου 2026, 20:15
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των «μονομάχων» του ντέρμπι κορυφής

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκινά βασικό τον Νασιμέντο, Ιβανούσετς και Χατσίδης στο αρχικό σχήμα του Λουτσέσκου – Οι επιλογές των δύο προπονητών.

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, θα κρίνει το αν θα υπάρχει συγκάτοικος της ΑΕΚ στην κορυφή. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι δύο ομάδες δίνουν το τελευταίο ντέρμπι της σεζόν, μέχρι να αρχίσουν τα πλέι οφ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινά τους «ερυθρόλευκους» με τον Νασισμέντο στο βασικό σχήμα. Ο Τζολάκης κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσο, Μπρούνο στην άμυνα. Γκαρσία και Έσε οι δύο στον άξονα των χαφ.

Νασιμέντο, Τσικίνιο και Ζέλσον Μάρτινς οι τρεις που θα δίνουν βοήθειες στον Ελ Κααμπί που θα είναι κορυφή στην επίθεση.

HC6BtyfWQAAxfTk.jpg

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Ράζβαν Λουτσέσκου προτιμά τον Ιβανούσετς σε ρόλο δημιουργικού χαφ, διατηρώντας τον Χατσίδη στην ενδεκάδα. Ο Τσιφτσής κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα.

Ζαφείρης και Οζντόεφ στα χαφ, με τους Ζίβκοβιτς, Χατσίδη στα άκρα, ενώ ο Ιβανούσετς σε ρόλο δημιουργικού μέσου πίσω από τον Γερεμέγιεφ.

HC6AoDiWUAAtzUH.jpg



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Επαγγελματική εμφάνιση, μου άρεσε η ομαδική δουλειά»
12 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Επαγγελματική εμφάνιση, μου άρεσε η ομαδική δουλειά»
ΣΠΟΡ
Volley League: Πρώτος και καλύτερος στα play off ο Παναθηναϊκός - Με Ολυμπιακό στα ημιτελικά
19 λεπτά πριν Volley League: Πρώτος και καλύτερος στα play off ο Παναθηναϊκός - Με Ολυμπιακό στα ημιτελικά
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Ζίβκοβιτς, στη θέση του ο Μπιάνκο
43 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Ζίβκοβιτς, στη θέση του ο Μπιάνκο
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: «Τυφώνας» στη Λιβαδειά και «κλείδωσε» τα πλέι οφ
51 λεπτά πριν Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: «Τυφώνας» στη Λιβαδειά και «κλείδωσε» τα πλέι οφ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved