Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: LIVE το ντέρμπι του Φαλήρου για τη Super League
Οnsports Team 08 Μαρτίου 2026, 20:30
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Δείτε LIVE την εξέλιξη στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Όλα τα βλέμματα για την 24η αγωνιστική της Super League είναι στραμμένα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, εκεί όπου οι ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για να επιστρέψουν στην κορυφή.

Αμφότερες έμειναν στο -3, μετά τη νίκη της ΑΕΚ στον σαββατιάτικο (07/03) παιχνίδι της κόντρα στην ΑΕΛ.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες, καθώς μετά το 2-0 απέναντι στον Παναιτωλικό επικράτησαν και με 2-1 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες. Από την πλευρά τους, οι «ασπρόμαυροι» του Ράζβαν Λουτσέσκου έχουν, επίσης, δύο διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, το 2-0 επί του Αστέρα AKTOR και το 4-1 κόντρα στην Κηφισιά στη Νεάπολη στα μέσα της εβδομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη πανηγυρίσει δύο νίκες απέναντι στους Πειραιώτες τη φετινή σεζόν: μία στο πρωτάθλημα με 2-1 στην Τούμπα, με ανατροπή και μία στο Κύπελλο, όπου επικράτησαν 2-0 στο Φάληρο για τα προημιτελικά.

Δείτε LIVE το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: 



