LIVE Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: «Τελικός» για την τέταρτη θέση
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 08 Μαρτίου 2026, 18:29
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης για την 24η αγωνιστική της Super League.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στη μάχη για μια θέση στα playoffs.

Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν το «τριφύλλι» ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας εκτός τους Βοιωτούς, μετά το 4-1 στο εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ.

Η ομάδα της Λειβαδιάς έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ αντίθετα μετρά 3 σερί επιτυχία, ενώ παράλληλα, έχει μπροστά της και την πρώτη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις (Πέμπτη 12/3, 19:45) για τη φάση των «16» του UEFA Europa League.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: 



SUPER LEAGUE

SUPER LEAGUE
Άρης: Εξετάσεις τη Δευτέρα για τον Τάσο Δώνη
4 λεπτά πριν Άρης: Εξετάσεις τη Δευτέρα για τον Τάσο Δώνη
SUPER LEAGUE
Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’
16 λεπτά πριν Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας»
27 λεπτά πριν Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας»
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
58 λεπτά πριν Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
