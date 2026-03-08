Ομάδες

Super League Κ19: Πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, εξάρα ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 08 Μαρτίου 2026, 22:09
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Super League Κ19: Πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, εξάρα ο Παναθηναϊκός

Οι Νέοι του «Δικέφαλου» επικράτησαν 2-1 στην έδρα του Ολυμπιακού, με το «τριφύλλι» να νικά εκτός τον Λεβαδειακό με 6-0.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19:

Αστέρας Τρ. – Πανσερραϊκός 2-1

(35΄ Μηνασίδης, 67΄πεν. Ζόγκου – 90+4΄ Ελευθεριάδης)

ΑΕΚ – ΑΕΛ                 2-0

(36΄πεν. Τζαμαλής, 62΄ Γκολφίνος)

Παναιτωλικός – Κηφισιά   2-2

(6΄ Αλμπάνης, 36΄ Τοζίδης - 35΄ Λίγδας, 83΄ Ζαχαριάδης)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ         1-2

(90+4΄ Μίλιτσιτς - 22΄ Γραββάνης, 44΄ Αρετής)

Βόλος – ΟΦΗ               0-1

(90+4΄ Σωμαράκης)

Αρης – Ατρόμητος           0-3

(23΄ Διαμαντάκος, 51΄πεν. Κώτσης, 90+3΄ Μαρνέζος)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-6

(16΄ Βύντρα, 36΄πεν. Νεμπής, 37΄ Τερζής, 45΄, 67΄ Ζέκα, 65΄ Τρίκατζης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΟΚ     49

2 Παναθηναϊκός  42

3 ΑΕΚ          40

4 Ολυμπιακός    38

5 Ατρόμητος      38

6 Αστέρας Τρ.    31

7 Άρης          28

8 Παναιτωλικός  22

9 Βόλος         19

10 ΟΦΗ         19

11 Λεβαδειακός  14

12 Πανσερραϊκός  10

13 Κηφισιά      10

14 ΑΕΛ          6

O ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ

13 ΓΚΟΛ: Καραργύρης (ΑΕΚ)

12 ΓΚΟΛ: Νεμπής (Παναθηναϊκός)

10 ΓΚΟΛ: Σαντής (Ολυμπιακός/Βόλος),

8 ΓΚΟΛ: Χάμζα (Ολυμπιακός), Τσιότας (ΠΑΟΚ)

7 ΓΚΟΛ: Λίγδας (Κηφισιά),

6 ΓΚΟΛ: Ζουριδάκης (ΑΕΚ), Έλτον Χότζα (Ατρόμητος), Κολοκοτρώνης (Ολυμπιακός), Αλμπάνης (Παναιτωλικός)

5 ΓΚΟΛ: Κάμτσης (Άρης), Κώτσης (Ατρτόμητος), Ιωάννου, Τερζής (Παναθηναϊκός), Κακιώνης (Παναιτωλικός), Αρετής (ΠΑΟΚ)

4 ΓΚΟΛ: Γκολφίνος, Βλιώρας (ΑΕΚ), Τζαμαλής (ΑΕΚ/Ολυμπιακός), Καραμανλής (Άρης), Κοντράσι (Αστέρας Τρίπολης), Κοπανίδης(Ατρτόμητος), Σιτμαλίδης (ΟΦΗ), Ντέιβιντ Χότζα, Γκορόγιας (Παναιτωλικός), Τουρσουνίδης (ΠΑΟΚ)



EUROLEAGUE
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»
13 λεπτά πριν Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψαν πολύ, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»
30 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψαν πολύ, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»
SUPER LEAGUE
Λουτσέσκου: «Είμαι περήφανος, αναρωτιέμαι πώς θα έπαιζε άλλη ομάδα με αυτές τις απουσίες»
36 λεπτά πριν Λουτσέσκου: «Είμαι περήφανος, αναρωτιέμαι πώς θα έπαιζε άλλη ομάδα με αυτές τις απουσίες»
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, οριστικά στα play off ο Παναθηναϊκός
40 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, οριστικά στα play off ο Παναθηναϊκός
