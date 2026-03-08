Super League Κ19: Πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, εξάρα ο Παναθηναϊκός
Οι Νέοι του «Δικέφαλου» επικράτησαν 2-1 στην έδρα του Ολυμπιακού, με το «τριφύλλι» να νικά εκτός τον Λεβαδειακό με 6-0.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19:
Αστέρας Τρ. – Πανσερραϊκός 2-1
(35΄ Μηνασίδης, 67΄πεν. Ζόγκου – 90+4΄ Ελευθεριάδης)
ΑΕΚ – ΑΕΛ 2-0
(36΄πεν. Τζαμαλής, 62΄ Γκολφίνος)
Παναιτωλικός – Κηφισιά 2-2
(6΄ Αλμπάνης, 36΄ Τοζίδης - 35΄ Λίγδας, 83΄ Ζαχαριάδης)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-2
(90+4΄ Μίλιτσιτς - 22΄ Γραββάνης, 44΄ Αρετής)
Βόλος – ΟΦΗ 0-1
(90+4΄ Σωμαράκης)
Αρης – Ατρόμητος 0-3
(23΄ Διαμαντάκος, 51΄πεν. Κώτσης, 90+3΄ Μαρνέζος)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-6
(16΄ Βύντρα, 36΄πεν. Νεμπής, 37΄ Τερζής, 45΄, 67΄ Ζέκα, 65΄ Τρίκατζης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΟΚ 49
2 Παναθηναϊκός 42
3 ΑΕΚ 40
4 Ολυμπιακός 38
5 Ατρόμητος 38
6 Αστέρας Τρ. 31
7 Άρης 28
8 Παναιτωλικός 22
9 Βόλος 19
10 ΟΦΗ 19
11 Λεβαδειακός 14
12 Πανσερραϊκός 10
13 Κηφισιά 10
14 ΑΕΛ 6
O ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ
13 ΓΚΟΛ: Καραργύρης (ΑΕΚ)
12 ΓΚΟΛ: Νεμπής (Παναθηναϊκός)
10 ΓΚΟΛ: Σαντής (Ολυμπιακός/Βόλος),
8 ΓΚΟΛ: Χάμζα (Ολυμπιακός), Τσιότας (ΠΑΟΚ)
7 ΓΚΟΛ: Λίγδας (Κηφισιά),
6 ΓΚΟΛ: Ζουριδάκης (ΑΕΚ), Έλτον Χότζα (Ατρόμητος), Κολοκοτρώνης (Ολυμπιακός), Αλμπάνης (Παναιτωλικός)
5 ΓΚΟΛ: Κάμτσης (Άρης), Κώτσης (Ατρτόμητος), Ιωάννου, Τερζής (Παναθηναϊκός), Κακιώνης (Παναιτωλικός), Αρετής (ΠΑΟΚ)
4 ΓΚΟΛ: Γκολφίνος, Βλιώρας (ΑΕΚ), Τζαμαλής (ΑΕΚ/Ολυμπιακός), Καραμανλής (Άρης), Κοντράσι (Αστέρας Τρίπολης), Κοπανίδης(Ατρτόμητος), Σιτμαλίδης (ΟΦΗ), Ντέιβιντ Χότζα, Γκορόγιας (Παναιτωλικός), Τουρσουνίδης (ΠΑΟΚ)